Impresa Pontenurese, il Fiorenzuola ci crede ancora

Il weekend perfetto è quello del Fiorenzuola. In Eccellenza, dopo il successo del sabato nella finale regionale di Coppa Italia da parte del NIbbiano&Valtidone, i rossoneri hanno travolto lo Zola Predosa sul campo dei bolognesi: valdardesi avanti con Macchioni ma subito raggiunti alla mezz’ora del primo tempo da Baietti, ma si tratta di un contrattempo visto che Varoli ha riportato immediatamente in vantaggio la squadra di Araldi. Dellagiovanna e Antenucci su rigore hanno chiuso i giochi per il 4-1 che conduce al terzo posto, a –4 dalla capolista Nibbiano, attesa mercoledì dal recupero con il Terre di Castelli. Tutto aperto e Vianese che conferma il momento non troppo brillante, ma l’impersa è tutta della Pontenurese. La squara di Rizzelli, molto più di semplice sorpresa stagionale, ha piegato i reggiani grazie al gol nel finale di Compiani: biancazzurri al quarto posto, a una sola lunghezza dal Fiorenzuola e a +5 sull’Agazzanese. Dei granata l’unica sconfitta dell’Eccellenza: nonostante il vantaggio iniziale griffato Carella, a Brescello sono stati i padroni di casa a operare il ribaltone con Truffelli e il solito Fanti, per il 2-1 conclusivo che frena la corsa playoff degli uomini di Piccinini.

In Promozione, dopo il successo del sabato del Gotico, delude la Castellana Fontana che non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Vezzano. La vetta rischia di allontanarsi sensibilmente per la squadra di mister Ciotola, mentre in coda arrivano le note liete di giornata. Il Carpaneto Chero, in attesa del match del Carignano, si porta in zona plaoyut grazie al successo di misura sul Bibbiano: ancora Mansour decisivo e squadra di Ferranti in ascesa dopo un girone d’andata molto deficitario. Pari di prestigio per la Spes Borgotrebbia: al Puppo, due volte avanti nel corso del primo tempo, prima con Sherife e poi con Pontoglio, i piacentini sono stati sempre raggiunti dagli ospiti con Lestini e con Castagnetti che ha sancito il 2-2 finale. Spes a –4 dalla salvezza diretta.

