«In campo calciatrici più corrette rispetto agli uomini»

L’accento toscano di Maria Sole Ferrieri Caputi si fonde con quello umbro di Valentina Finzi, membro del Comitato nazionale degli arbitri di calcio. E la serata di festa dei fischietti piacentini si colora prepotentemente di un rosa impensabile dieci anni fa. «C’è la stessa filosofia nell’affrontare una gara tra uomini e tra donne - dice la direttrice di gara - ma le differenze ci sono: ad esempio, quello maschile è un calcio che va a velocità superiori ed è più frequente incappare in comportamenti antisportivi. In generale, le donne sono più corrette e sono felice che il calcio femminile sia arrivato ai livelli di oggi: si gioca in grandi stadi e con tanta gente, soprattutto all’estero».

Quella della “Festa sezionale” è una tradizione che nasce nel 1994: da allora, l’Aia piacentina riunisce i suoi associati, gli ospiti vicini e lontani, consegna i premi ai suoi virgulti e ai suoi “seniores”, identifica un arbitro di caratura internazionale da celebrare. Da alcuni anni, da quando è improvvisamente mancato nel 2021, il premio più importante è intitolato a Giampiero Gregori, ex-arbitro di Sere C e assistente di Serie A per 13 anni, a sua volta presidente della sezione piacentina, passata ormai da 11 anni nelle mani capaci di Mimmo Gresia.

L’elenco dei premiati

Premio miglior arbitro esordiente a Samuele Agosti;

Premio miglior arbitro settore giovanile e scolastico a Yahya Noubhani;

Premio “Frigatti” al miglior arbitro Lega Nazionale dilettanti a Enrico Civardi;

Premio miglior arbitro di calcio a 5 a Venerando Di Bella;

Premio “Tonini” al miglior osservatore O.T.P. a Francesco petronzio;

Premio miglior assistente arbitrale O.T.R. a Michele Bonetti;

Premio “Lanzoni” al miglior arbitro O.T.R. a Tommaso Manassero;

Premo del presidente ad Alessandro Guidotti;

Premio “Marenghi”a Roberto Colla;

Premio fischietto d’oro ad Alberto Amoroso.