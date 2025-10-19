In Eccellenza, due derby che valgono tantissimo
Pontenurese-Fiorenzuola e Nibbiano-Bobbiese i piatti forti di giornata. In Promozione, la Castellana cerca un altro guizzo
Redazione Online
|2 ore fa
E' la domenica dei due derby. In Eccellenza, sfide decisamente interessanti per gli appassionati: a Pontenure, la capolista a sorpresa di mister Rizzelli riceve la visita del Fiorenzuola a caccia del guizzo definitivo per assestarsi nei quartieri nobili della graduatoria. Posizioni che occupa stabilmente il Nibbiano&Valtidone che riceve invece la visita della Bobbiese. L'altra battistrada piacentina invece, l'Agazzanese, rischia sul campo del temibile Atletic Mutina
In Promozione invece, dopo il pari interno della SpesBorgotrebbia con il San Secondo, la Castellana Fontana proverà a prolungare il momento d'oro sul campo della Langhiranese del "vecchio" Ceravolo, mentre il Gotico Garibaldina punta ai tre punti nel mathc del Levoni con il Noceto. Vera e propria sfida salvezza invece per il Carpaneto Chero che riceve la Bagnolese dopo il passaggio del turno in Coppa Italia di mercoledì scroso.
