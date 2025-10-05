In Eccellenza è un derby tra matricole terribili

Un derby tra matricole che è piatto forte della sesta giornata del campionato di Eccellenza. La Pontenurese, capolista solitaria e a punteggio pieno, riceve la Bobbiese in un confronto decisamente interessante e al quale guarda con estrema attenzione anche l'Agazzanese, seconda della classe, di scena sul campo del modesto Campagnola. Dopo il ko a sorpresa di ieri del Fiorenzuola sul campo del Mutina, oggi l'altra grande del torneo, il Nibbiano&Valtidone, non può steccare al Bertocchi (ore 17) nel confronto con il Formigine.

Piacentine che puntano a un ruolo da protagoniste anche in Promozione dove la Castellana Fontana proverà, a Monticelli Terme, a dar seguito alla bella vittoria interna di domenica scorsa. Identico discorso per il Gotico Garibaldina, sbloccatosi a Boretto e atteso dall'agevole, sulla carta, incontro interno con la Bagnolese. Boretto che sarà invece rivale della Spes Borgotrebbia: al Puppo, occasione ghiottissima per la squadra di mister Stefanelli. Proibitivo invece l'impegno che attende il CarpanetoChero inguaiatissimo: per i ragazzi di Fossati c'è l'ambizioso Colorno.

