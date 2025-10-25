In Eccellenza, è un sabato da leoni

L'Agazzanese vola, la Pontenurese reagisce e il Fiorenzuola prosegue nei propositi di rimonta in graduatoria. Sabato molto positivo in Eccellenza, con le piacentine impegnate negli anticipi della nona giornata e tutte vittoriose. Una passeggiata di salute per la battistrada granata al Baldini: l'Agazzanese continua nel suo incredibile inizio di stagione in testa alla classifica, con il perentorio 4-0 rifilato alla malcapitata Arcetana: Mastrototaro, Farini e i soliti Carella e Vai nel tabellino marcatori della sorprendente squadra di mister Piccinini. E a proposito di sorprese, la Pontenurese, dopo il ko rimediato nel derby di domenica scorsa con il Fiorenzuola, si è immediatamente risollevata con il bel successo esterno ai danni del Corticella: il 3-0 è stato firmato da Lodigiani, Pellegrini e da Bernardi. Biancazzurri che restano al secondo posto a -2 dall'Agazzanese e a +2 sul Nibbiano in campo domenica a Rolo. Dietro, il Fiorenzuola si fa sempre più minaccioso. Più complicato del previsto piegare al Pavesi le resistenze del Fabbrico, ko grazie al primo centro stagionale del centrocampista Bertelli. Per i rossoneri un'ulteriore iniezione di fiducia in vista del big match di mercoledì sera con il Nibbiano&Valtidone.

In Prima Categoria, il big match, ovvero il derby della Valtidone tra Pianellese e Borgonovese, in un bel clima festoso e con tanti bambini del settore giovanile ad animare il pre gara, sono stati i rossoblu ospiti a sbancare sul campo della squadra di Soressi. Squintani, Fornaciari e un rigore di Perazzi nel finale subito dopo il gol della bandiera di Caporali nell'1-3 conclusivo che proietta la Borgonovese sempre più sola in tetsta alla graduatoria. In Seconda Categoria, è servito il gol di Bertani, il terzo consecutivo, per piegare le resistenze di un coriaceo Podenzano che, dopo la rete iniziale di Burgazzoli, è pervenuto al momentaneo pareggio con Fattore. Ci ha pensato l'ex Sampdoria a rimettere le cose a posto per la capolista allenata da Marcello Di Donna.

LA FOTOGALLERY DI PIANELLESE-BORGONOVESE DI MASSIMO BERSANI

