Irrompe in vetta la Sarmatese, Samurai ancora a valanga

Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|16 ore fa
Una formazione del Vigolo - Foto Silvia Cornelli
Una formazione del Vigolo - Foto Silvia Cornelli
1 MIN DI LETTURA
L'Alsenese non approfitta del pareggio di ieri tra San Lazzaro e Borgonovese, perdendo in casa contro l'Audax Fontanellatese e abbandonando la vetta di Prima categoria, dove irrompe la Sarmatese (2-1 sull'Arquatese). 
Nel girone A di Seconda categoria, Samurai davvero inavvicinabili, in scia restano Virtus Piacenza e Pontolliese. Nel girone B, ottima vittoria del Cadeo.
In Terza, San Rocco e Santantonio a punteggio pieno dopo tre giornate, stessa situazione per il Vigolo nel B.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

