Irrompe in vetta la Sarmatese, Samurai ancora a valanga
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|16 ore fa
Una formazione del Vigolo - Foto Silvia Cornelli
L'Alsenese non approfitta del pareggio di ieri tra San Lazzaro e Borgonovese, perdendo in casa contro l'Audax Fontanellatese e abbandonando la vetta di Prima categoria, dove irrompe la Sarmatese (2-1 sull'Arquatese).
Nel girone A di Seconda categoria, Samurai davvero inavvicinabili, in scia restano Virtus Piacenza e Pontolliese. Nel girone B, ottima vittoria del Cadeo.
In Terza, San Rocco e Santantonio a punteggio pieno dopo tre giornate, stessa situazione per il Vigolo nel B.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
