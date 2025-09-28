Irrompe in vetta la Sarmatese, Samurai ancora a valanga

L'Alsenese non approfitta del pareggio di ieri tra San Lazzaro e Borgonovese, perdendo in casa contro l'Audax Fontanellatese e abbandonando la vetta di Prima categoria, dove irrompe la Sarmatese (2-1 sull'Arquatese).

Nel girone A di Seconda categoria, Samurai davvero inavvicinabili, in scia restano Virtus Piacenza e Pontolliese. Nel girone B, ottima vittoria del Cadeo.

In Terza, San Rocco e Santantonio a punteggio pieno dopo tre giornate, stessa situazione per il Vigolo nel B.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



