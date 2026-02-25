Ko a Padova, Gas Sales chiude male la regular season

La Gas Sales Bluenergy è superata al tie break al Kioene Arena da una coriacea Padova che sotto di due set ha trovato nuova linfa dalla panchina e ha portato al tie break i biancorossi. Tie break che poi i patavini hanno vinto in rimonta. Piacenza chiude al quinto posto la regular season, nei quarti di finale dei playoff scudetto affronterà Valsa Group Modena che ha chiuso al quarto posto: prima gara domenica 8 marzo al PalaPanini. Due set vinti senza particolari problemi e poi Padova ha ritrovato il bandolo della matassa e ha costretto i biancorossi, incerottati, al tie break. Che ha poi vinto in rimonta: al cambio campo sotto di quattro lunghezze ha piano piano recuperato e chiuso sul filo di lana il parziale. Non sono bastati ai biancorossi i 20 punti di Mandiraci e i 15 di Leon.

Paolo Porro: «Dispiace per come è finita questa partita, c’è rammarico, abbiamo giocato due ottimi primi set poi Padova ha cambiato qualcosa e ha giocato meglio di noi. Abbiamo faticato in battuta da un certo punti in avanti, non dobbiamo però dimenticarci il buon percorso che abbiamo fatto fino ad ora. Adesso testa alla gara di Coppa Cev (mercoledì sera a Berlino) e subito dopo ai playoff».

Sonepar Padova - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2

(16-25, 22-25, 25-22, 25-19, 25-19, 15-13)

Sonepar Padova: Orioli 4, Nachev 8, Stefani 6, Gardini 17, Truocchio 11, Todorovic, Diez (L), Zoppellari 1, Masulovic 11, Held 14. Ne: Polo, Toscani, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Fraleone 4, Leon 15, Gutierrez 6, Iygebekedo 9, Porro 5, Mandiraci 20, Pace (L), Loreti, Seddik 4, Bergmann 6, Andringa. Ne: Travica, Bovolenta (L), Bozzetti. All. Boninfante.

Arbitri: Verrascina di Roma, Canessa di Bari.

Note: durata set 21’, 28’, 25’, 25’ e 17’ per un totale di 116’. Spettatori 1966 per un incasso di 9.046,70 euro. MVP: Tim Held. Sonepar Padova: battute sbagliate 20, ace 6, muri punto 7, errori in attacco 12, ricezione 45% (20% perfetta), attacco 48%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 6, muri punto 10, errori in attacco 8, ricezione 45% (17% perfetta), attacco 50%.

Gli accoppiamenti playoff

Perugia-Monza

Modena-Piacenza

Verona-Milano

Trento-Civitanova

Ai playoff 5° posto: Padova, Latina, Cuneo.

Retrocede: Grottazzolina