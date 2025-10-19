La Borgonovese fa il vuoto, nuova goleada dei Samurai
I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|18 ore fa
È della Borgonovese la prima fuga stagionale nel campionato di Prima Categoria: i rossoblù si sbarazzano dell’Alsenese, 5-1 al Curtoni, ora la squadra di Ugo Caragnano può contare su ben cinque punti di vantaggio ai danni della Sarmatese, fermata sul 2-2 dallo Ziano.
In Seconda Categoria invece sono quattro i punti di vantaggio dei Samurai, anche oggi vittoriosi a Bettola. Con la BF finisce 4-0 decisiva la doppietta di Cerati oltre ai gol di Bertani e Burgazzoli.
Nel girone B vince solo il Cadeo che sale al terzo posto, mentre cade fragorosamente il Corte Calcio sul campo della Viarolese Sissa.
C’è una nuova capolista in Terza Categoria: il successo nell’anticipo del River Niviano vale il primato per la squadra trebbiense, seguita a una sola lunghezza dalla Travese, con Monfasani e Attini a segno nel blitz sul campo del San Filippo.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
