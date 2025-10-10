La cena che va oltre i colori: «Il vero gol è la solidarietà»

Questa sera i bomber di Borgonovese, Nibbiano&Valtidone, Castellana Fontana, Sarmatese, Ziano, Rottofreno e Pianellese metteranno a segno il gol più bello e importante: quello per la solidarietà. E il bello è che tutti i giocatori delle squadre che gravitano nella zona della Valtidone e della Bassa Valtrebbia potranno andare a segno per aiutare chi ha più bisogno.

Merito dell’iniziativa della Borgonovese, che come ogni anno ha organizzato un pranzo benefico per sostenere alcune associazioni: “Noi per loro” (Oncoematologia Pediatrica di Parma), “Michele Isubaleu” (aiuto a bambini e ragazzi etiopi), “Apl Piacenza” (ricerca e cura delle leucemie), “Lilt Piacenza” (lotta ai tumori), “Noi per voi” (associazione per la raccolta di fondilegata al progetto Luce del futuro) e “Ageop Rcerca” (Oncologia pediatrica di Bologna). L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, è previsto per domenica a partire dalle 11 al campo Curtoni di Borgonovo.

«Di solito è molto partecipato - spiegano i dirigenti rossoblù - ma per ovvie ragioni mancherà tutta la componente calcistica, perché le squadre sono impegnate in campionato. Così abbiamo pensato di organizzare un evento che potesse coinvolgere anche giocatori, allenatori e dirigenti».

Qualche telefonata ai colleghi delle società limitrofe è bastata per dare vita a una cena comune: «Il venerdì sera dopo l’allenamento è un momento “sacro” per tutti noi, a cui non si può mancare - aggiungono dalla Borgonovese - per l’occasione lo celebreremo tutti assieme, andando oltre i colori e le rivalità, che è bene precisare sono solo confinate al campo. Ringraziamo anticipatamente tutti per la risposta entusiasta che ci hanno dato, sarà un momento che non ha tanti precedenti e che vorremmo riproporre anche in futuro».

Nel menù servito sotto il maxi-tendone al fianco del campo di Borgonovo non possono mancare ovviamente i batarò. «Chiederemo un contributo basso, ma significativo. L’intero ricavato andrà a queste associazioni con le quali, per fortuna o per sfortuna, qualcuno di noi ha avuto a che fare direttamente in passato. Sappiamo come operano e che siamo certi che il nostro sostegno sarà usato bene».