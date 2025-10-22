La Coppa per il rilancio: Piace in campo a Pavia
Oggi alle 15 i biancorossi giocano i Sedicesimi di finale in gara secca
Paolo Borella
|1 ora fa
Tra la sconfitta di Palazzolo e la chance di riscatto di domenica in casa del Tuttocuoio, per il Piacenza ecco riapparire la Coppa Italia di Serie D.
I biancorossi oggi viaggeranno alla volta dello stadio “Pietro Fortunati” per affrontare, nei sedicesimi di finale con calcio d’inizio alle ore 15, il Pavia.
Contro una squadra in difficoltà, penultima nel girone B di Serie D e fresca di cambio di allenatore con l’arrivo di Antonio Filippini, mister Arnaldo Franzini è pronto a ripetere l’ampio turnover visto nei trentaduesimi contro il Progresso.
Oltre a Kolgecaj in porta, dovrebbero ritrovare spazio capitan Silva, Arba e Cabri in difesa, Campagna e Mazzaglia in mediana e Bianchetti e Garnero in attacco.
