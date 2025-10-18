La Gas Sales si presenta: tutti invitati a Palazzo Gotico

Questa sera la Gas Sales Bluenergy Volley si presenta ai suoi tifosi e all’intera città. Appuntamento alle 21, a Palazzo Gotico.

«L’evento, a cui sono invitati tifosi, media ed appassionati di pallavolo - spiega la società biancorossa - sarà l’occasione per conoscere uno ad uno tutti i protagonisti che vestiranno la maglia biancorossa e per scoprire le nuove divise da gioco che indosseranno nella stagione 2025-2026».

Poche ore dopo la presentazione, la squadra partirà per Verona dove lunedì alle ore 20.30 sarà impegnata nella prima giornata del campionato di Superlega, la massima competizione nazionale che la Gas Sales Bluenergy disputerà per il settimo anno consecutivo. Piacenza tornerà anche in Europa, protagonista della Coppa Cev.