La Gas Sales supera 3-1 Brescia in amichevole

Davanti a un buon numero di spettatori, questo pomeriggio la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha superato per 3-1 l’ambiziosa Consoli Sferc Brescia, formazione di A2, nella terza amichevole stagionale.

Coach Dante Boninfante ha schierato tutti giocatori disponibili, dando spazio anche a chi ha giocato meno fino ad ora.

Il prossimo allenamento congiunto al Palabanca è fissato per il 16 ottobre contro Monza, mentre il 4 e 5 ottobre i biancorossi saranno impegnati al torneo di Modena.

La gara

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Simon e Seddik al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Coach Zambonardi nell’altra parte del campo ha risposto con Mancini e Lucconi in diagonale, schiacciatori Cavuto e Cominetti, centrali Tondo e Berger, Rossini libero.

Dopo un avvio targato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza il parziale dal 15 pari ha viaggiato sui binari dell’equilibrio con le due squadre a giocare punto a punto. Il primo set point della serata è biancorosso (24-23) con l’ace di Andringa ed è annullato. Sono due i set point consecutivi annullati dai biancorossi a Brescia (24-25, 25-26) che poi chiudono alla quarta occasione con l’ace di Gutierrez.

In campo ora c’è Comparoni per Simon e Leon per Bovolenta. È Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a guidare le danze, entrambe le squadre spingono in battuta e qualche errore arriva, il primo tempo di Comparoni vale il 9-7. Spazio, come nel primo parziale, al doppio cambio, Brescia impatta a quota 13 con l’invasione fischiata a Bovolenta, l’ace di Gutierrez, poco dopo, porta a due le lunghezze di vantaggio dei suoi (17-15), vantaggio che raddoppia con i due scambi successivi (19-14). Il primo di quattro set point lo porta Leon (24-20) al termine di una bella azione, chiude alla seconda occasione Comparoni perfettamente imbeccato da Porro.

Travica è in cabina di regia con Leon opposto. Per il resto nulla è cambiato in casa biancorossa. E anche Brescia è in campo con gli stessi giocatori con cui ha iniziato la partita. Sul 3 pari è Brescia ad allungare (5-10), Piacenza si porta a due lunghezze con il muro di Comparoni (13-15), esce Gutierrez per un colpo fortuito in viso, dentro Tanev, Brescia si regala sette set point (17-24) e poi chiude alla terza occasione.

In casa Piacenza la diagonale resta Travica e Leon, in casa Brescia Cech prende il posto di Cavuto e Gargioli di Tondo. L’ace di Comparoni dice 7-6, nuovo muro del centrale biancorosso ed è 14-13. In campo si vedono scambi lunghi, l’ace di Bovolenta in campo per il doppio cambio vale due lunghezze di vantaggio (16-14), a quota 18 è parità, a quota 20 ancora. Vantaggio Brescia sull’errore in attacco biancorosso, è di Comparoni il 21 pari, il set point è bresciano (23-24) ed è annullato da Gutierrez, adesso è match ball Piacenza (25-24) che subito chiude.

Le parole di Boninfante

«È stata una partita in cui, oltre all’ingresso di Gutierrez e Simon, ho voluto dare spazio un po' a tutti coloro che avevano giocato meno nei due test con Modena. Ho visto buone cose ma anche altre su cui dobbiamo lavorare tipo la tenuta mentale, qualche passaggio con la palla alta e il contrattacco. Sono soddisfatto, i ragazzi stanno lavorando bene, adesso c’è un po' di ruggine negli ultimi arrivati, soprattutto per Gutierrez che ai Mondiali ha giocato pochissimo, ma sapevamo che sarebbe stato così».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza-Consoli Sferc Brescia 3-1 (29-27, 25-21, 19-25, 26-24)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Gutierrez 15, Seddik 6, Bovolenta 9, Andringa 10, Simon 2, Loreti (L), Travica 1, Leon 11, Comparoni 10, Tanev, Bozzetti. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Consoli Sferc Brescia: Lucconi 16, Tondo 8, Mancini 5, Cavuto 10, Cominetti 8, Berger 10, Rossini (L), Solazzi, Cech 6, Cargioli, Ghirardi. Ne: Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Brozzi. All. Zambonardi R.

Note: durata set 26’, 22’, 24’ e 25’ per un totale di 97’.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 24, ace 9, muri punto 4, ricezione 59% (24% perfette), attacco 46%.

Consoli Sferc Brescia: battute sbagliate 24, ace 2, muri punto 8, ricezione 55% (24% perfette), attacco 55%