La Nino incorona le regine: Terzoni, Braghieri e Risi

Tre ore e mezza - minuto più, minuto meno - di gioco serratissimo ieri pomeriggio hanno divertito ed emozionato il pubblico della Nino. L’ultima giornata dei campionati provinciali femminili ha riservato momenti di grande tennis in riva al Po. Sul campo numero 1, lo storico circolo ha brindato nella terza categoria alla vittoria in casa di Lorenza Terzoni (4-6, 6-4, 6-4) contro la tostissima Dalila Tagliaferri (Tc Borgotrebbia). Festa sul podio anche per Giuseppina Braghieri (Tc Borgotrebbia) che nella quarta categoria si è affermata 6-1, 6-3 su Martina Valla (Vittorino da Feltre) e per Clelia Risi (Tc Cadeo) uscita vincitrice per 4-6,6-4,106 nella categoria Lady contro Stefania Barbieri (Tc Borgotrebbia).

Ad incoronare le regine del tennis piacentino sono intervenuti Paolo Molinaroli, presidente della Nino, l’assessore comunale allo sport Mario Dadati, il delegato Fit Gianni Fulgosi, il responsabile tennis della Nino, Alberto Molinaroli, e Davide Bonfanti, direttore della Scuola Tennis biancazzurra. Applausi e coppa a fine torneo pure per Roberta Cotta, «perfetta giudice arbitro».

Alberto Molinaroli, strizzando l’occhio a Fulgosi, ha candidato la Nino ad ospitare in futuro anche i campionati maschili: «Quest’anno siamo tornati ad onorare una tradizione a lungo interrotta, mi auguro sia solo l’inizio». All’unanimità è stato sottolineato come la Nino abbia dimostrato di essere non solo un’ottima padrona di casa, ma anche capace di risollevarsi prontamente dai danni dell’alluvione della scorsa primavera. Dopo il ringraziamento allo sponsor Itas Assicurazioni agenzia Colombi, è stato ribadito che Braghieri, vincitrice della quarta categoria, avrà accesso al tabellone regionale per le qualificazioni al torneo BNL internazionali di Roma ’26.