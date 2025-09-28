La Pistoiese per testare la reale forza del Piace: big match al Garilli

E' il gran giorno del primo duello stagionale tra le due big del girone D di Serie D. Alle 15, il Piacenza riceve la visita della Pistoiese in un confronto tra grossi calibri per la categoria, con la formazione toscana che arriva all'appuntamento leggermente favorita visto l'avvio di stagione molto positivo della squadra di mister Andreucci. Biancorossi al gran completo con il rientro di Sbardella che si giocherà con Jacopo Silva una maglia da titolare. Pochi dubbi per Franz, ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Pino e Trombetta. In casa arancione, fuori causa i difensori Cuomo e Accardi (un ex) e il centrocampista Biagi, ci sarà invece uno dei leader, Bertolo, centrale difensivo di grande esperienza.

