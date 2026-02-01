La Pontenurese sfida la Vianese e il Nibbiano spera
In Eccellenza, il Fiorenzuola a Zola Predosa. In Promozione, punti pesanti a Carpaneto
Redazione Online
|2 ore fa
Dopo il trionfo di ieri in Coppa Italia con la Spal, il Nibbiano&Valtidone vivrà una domenica da spettatrice interessatissima (il match di recupero con il Terre di Castelli andrà in scena mercoledì prossimo). Occhi soprattutto a Pontenure, dove è di scena la grande rivale Vianese: riuscirà la fin qui sorprendente squadra di Rizzelli a bloccare la seconda della classe ed evitare così il sorpasso ai danni del Nibbiano? Complicato così come non sarà semplice per l'Agazzanese violare il campo di Brescello con la squadra granata alle prese con notevoli problemi difensivi a causa degli infortuni.
In Promozione invece, la Castellana Fontana non può fallire l'appuntamento con i tre punti è il ritorno al primo posto, distante tre punti e con la capolista Montecchio impegnata nel posticipo delle 17 sul campo dell'inguaiato Carignano. Punti pesanti a Carpaneto dove la squadra di Ferranti, rivitalizzata dal mercato, se la vedrà con il Bibbiano, ora in posizione playout. Compito arduo per la Spes Borgotrebbia, impegnata al Puppo con la grande delusa Colorno.
