La Pontenurese vuole una notte da regina solitaria

Nel ricco menù degli anticipi odierni in ambito dilettantistico, il piatto forte è servito a Pontenure, dove la squadra di Nicholas Rizzelli va a caccia della della vetta in solitaria (quantomeno per una notte).

Al “Paratici” di Pontenure, dicevamo, l’insospettabile testacoda del quarto turno d’Eccellenza tra la locale capolista in biancazzurro, che sta viaggiando a punteggio pieno assieme alla Vianese, ed il Real Formigine di mister Lorenzo Mezzetti, a sua volta ancorato al palo. Per la matricola terribile del presidente Riccardo Baruzzi c’è la prestigiosa opportunità, fosse anche temporanea, di issarsi da sola al comando della classifica, ribadendo di valere tutta un’altra veste rispetto a quella modesta assegnatale dai pronostici di partenza. Doveroso crederci e provarci, pur con tutta l’umiltà del caso e vedendo di replicare il tanto di buono offerto con Fabbrico e Terre di Castelli. «Dobbiamo ripartire dall’approccio e le condotte che ci hanno caratterizzato nelle ultime due di campionato per confidare di proseguire in bellezza – sottolinea frenando i facili entusiasmi mister Rizzelli - in caso contrario, vedi la prestazione sottotono a domicilio della Fidentina e pure il rovescio di Coppa col Nibbiano, corriamo il rischio di agevolare la vita alle avversarie. Teniamo conto di questo monito, senza badare alla classifica ma continuando a perseguire con la massima determinazione il progetto di crescita costante che ci siamo prefissati coi ragazzi”.

Il programma degli anticipi

Eccellenza

Pontenurese-Real Formigine (a Pontenure, ore 15).

Promozione

San Secondo-Bagnolese (ore 15).

Prima categoria

Fidenza-Lugagnanese (a Fidenza, ore 15) e Junior Drago-Alsenese (a San Giorgio, ore 15).

Seconda girone A

Rottofreno-Virtus Piacenza (a Rottofreno, ore 15.30).

Seconda girone B

Club Mezzani-Levante (ore 15.30).

Terza girone A

San Rocco-San Corrado (a San Rocco, ore 15.30).

Terza girone B

Alseno Calcio-Fortitudo 2025 (a Lusurasco, ore 20).