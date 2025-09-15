La rabbia del Piace e la super Eccellenza a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà dedicata alle squadre piacentine
Redazione Online
|39 minuti fa
Il conduttore Michele Rancati nel nuovo studio di Zona Calcio
Nuova puntata ricca di gol, immagini e commenti per Zona Calcio, che torna questa sera come ogni lunedì alle 20:30 su Telelibertà.
In primo piano, la sconfitta del Piacenza sul campo del Cittadella, un 2-1 carico di rimpianti e rabbia per i biancorossi, superati nel recupero. Non mancano, però, gli spunti di riflessione sugli aspetti che i ragazzi di mister Arnaldo Franzini devono migliorare, come chiaramente evidenziato da un primo tempo deludente.
Poi, come tradizione, spazio ai campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. In particolare, le squadre piacentine si stanno mettendo in luce proprio in Eccellenza, che proprio questa sera vede il posticipo Fiorenzuola-Corticella. Michele Rancati e i suoi ospiti aggiorneranno il risultato in diretta e commenteranno quanto accaduto in tutti i campionati. Protagonisti saranno anche i tantissimi gol che ogni lunedì Zona Calcio mostra gli appassionati piacentini.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
