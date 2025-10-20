La sconfitta del Piacenza a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà: gol, immagini e commenti dalle Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|2 ore fa
La sconfitta del Piacenza sul campo del Palazzolo e il complicato inizio di campionato dei biancorossi saranno l'argomento principe di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Ospite del conduttore Michele Rancati e degli opinionisti in studio sarà il direttore generale del Piace, Francesco Fiorani, con il quale parlare del presente e del futuro prossimo dei biancorossi, alle prese sul campo con una difficoltà a concretizzare la gran mole di gioco ormai diventata cronica.
Ma non potrà mancare un ampio spazio al campionato di Eccellenza, che ha come assolute protagoniste le squadre piacentine, dalla capolista Agazzanese al Fiorenzuola rilanciato dal derby contro la Pontenurese, passando per il Nibbiano6Valtidone secondo e lanciatissimo dopo il 5-0 alla Bobbiese. In Promozione, brillano Castellana Fontana e Gotico Garibaldina.
Infine, analisi, commenti e tanti gol anche per i campionati fino alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
