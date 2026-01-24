La serie di vittorie stoppata al PalaPanini: Gas Sales ko a Modena

Doveva essere la gara volta a blindare il quarto posto e invece è stata quella che ha segnato l’aggancio in graduatoria. Dopo il successo la tie break di Modena sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza, i canarini hanno infatti affiancato i biancorossi nel prezioso quarto posto quando, al termine della stagione regolare, mancano solo quattro turni. Si interrompe così la striscia positiva di quattro vittorie consecutive per Porro e compagni che, nonostante un avvio incoraggiante, si devono accontentare di un solo punto. Dopo aver conquistato il primo parziale in maniera piuttosto netta, la squadra di Boninfante ha ceduto nel secondo, ma si è riportata avanti in un terzo parziale equilibratissimo. Equilibrio totale anche nel quarto parziale fino all’allungo conclusivo dei ragazzi di coach Giuliani; un vantaggio quello modenese al quale Piacenza ha saputo reagire ma quando l’aggancio sembrava cosa fatta dopo tre set ball annullati, l’errore grossolano di Porro in fase offensiva ha indirizzato il match al quinto parziale. Il duello tra i fratelli Luca e Paolo Porro si è chiuso ad appannaggio del giocatore “canarino”, protagonista al tie break che consegna il successo a Modena. Per Piacenza, ancora priva di Simon e Galassi, un ko doloroso ma concretizzatosi al termine di una serata dai buoni contenuti tecnici. Ritorno in campo fissato per domenica 1° febbraio quando al Palabanca arriverà Cisterna. In Coppa Cev invece, la Gas Sales sarà in campo già mercoledì sera nel ritorno degli ottavi di finale con gli spagnoli di Rio Duero Soria.

VALSA MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (18-25 25-21 23-25 25-23 15-9)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 12, Mati 8, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 9, Massari 1, Perry (L), Federici (L), Bento 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 16, Seddik 6, Bovolenta 20, Gutierrez 13, Comparoni 8, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Bergmann 0, Iyegbekedo 0. N.E. Simon. All. Boninfante.

ARBITRI: Luciani, Brunelli.

NOTE - durata set: 21', 26', 29', 29', 17'; tot: 122'.

