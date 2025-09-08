La vittoria del Piace per il ritorno di Zona Calcio
Biancorossi in primo piano su Telelibertà a partire delle 20.30. Gol, immagini e commenti di tutto il pallone piacentino
Redazione Online
|1 ora fa
Un'anteprima del nuovo studio di Zona Calcio
Inizia questa sera la venticinquesima stagione di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà dedicata al pallone piacentino. A partire delle 20.30, il giornalista Michele Rancati e i suoi ospiti analizzeranno la vittoria del Piacenza, che ha debuttato in Serie D superando 1-0 il Desenzano. Biancorossi che nelle prossime settimane saranno impegnati in un ciclo di ferro, alla fine del quale si capirà se le ambizioni siano effettivamente giustificate anche dal campo. Durante la puntata, spazio anche alle voci dei tifosi, una delle tante novità introdotte quest'anno. Un'altra, molto importante, è rappresentata dal nuovo studio, ancora più bello e tecnologico.
Quest'anno avrà ovviamente grande risalto anche il campionato di Eccellenza, che vede impegnate ben 5 piacentine. In primo piano stasera il trionfo dell'Agazzanese nell'attesissimo derby contro il Fiorenzuola, ma anche le vittorie delle neopromosse Pontenurese e Bobbiese.
Ovviamente si parlerà anche del campionato di Promozione e delle Coppe di Prima, Seconda e Terza categoria. Il tutto con immagini, gol e commenti degli opinionisti in studio.
Questa sera, infine, focus sulle novità regolamentari e sul mondo arbitrale piacentino.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
