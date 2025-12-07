L'Agazzanese tenta l'impresa, in Prima delirio in vetta LIVE

Dopo il successo senza discussioni del Nibbiano&Valtidone, capolista d'Eccellenza, sulla Pontenurese, oggi tocca all'Agazzanese rispondere alla squadra di Rastelli. L'impegno per i granata è di quelli proibitivi: i ragazzi di mister Piccinini sono infatti ospiti della Vianese, seconda della classe e attualmente, la principale candidata a contendere proprio al Nibbiano, la vittoria finale. Ancora attardato il Fiorenzuola che al Pavesi non può steccare con il Rolo: ora sono dieci le lunghezze di distacco dalla vetta per i rossoneri di mister Araldi. Sfida-salvezza al Candia dove la Bobbiese, incerottata ma con Ansaldi e Cloralio reintegrati in rosa, affronta il Corticella con l'intenzione di evitare il sorpasso proprio per mano dei bolognesi.

Situazione intricata sia in Promozione che in Prima Categoria. Nel primo caso, il Montecchio oggi, in caso di vittoria sulla Bagnolese, supererebbe anche il Gotico e si impossesserebbe del primato solitario dopo il pari dei biancorossi di ieri. Risale la Castellana Fontana, vittoriosa nell'anticipo sul San Secondo, mentre la Spes Borgotrebbia, che vive un ottimo stato di forma, fa visita al Luzzara: obiettivo, fare punti e togliersi dai guai. Francamente impossibile da decifrare la situazione in Prima: attualmente sono ben cinque le capolista e le sfide di oggi potrebbero rendere ancora più intricata la situazione. Il match di cartello è tra Lugagnanese e Ziano, ma quasi tutte le gare potrebbero avere riflessi sulla corsa-scudetto.

In campo anche la Terza Categoria per l'ultima giornata di qualificazione della Coppa Coni. Questo il programma:

Coppa Coni (4ª giornata)

Girone A

Alseno-Podenzanese e Atletico Pontolliese-Fulgor Fiorenzuola.

Classifica: Podenzanese 9, Alseno 7, Fulgor Fiorenzuola 4, Atl.Pontolliese e U.21 Pontolliese 1.

Girone B

Vernasca-Folgore 6-4, San Corrado-Vigolo.

Classifica: Vernasca 10, San Rocco e San Corrado 5, Vigolo 4, Folgore 0.

Girone C

Omy Academy-Gropparello 1-3, Riverniviano-Life in Sport.

Classifica: Gropparello 10, Omi 7, Travese 5, RiverNiviano 2, Life in Sport 0.

Girone D

Primogenita-Bivio Volante e Santantonio-San Filippo Neri.

Classifica: Primogenita e Santantonio 6, San Filippo Neri 5, Bivio Volante e Gerbidosipa 2.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica

