L'Aldini batte tutti, ma a vincere è il ricordo del “Burzo”

«Grande imprenditore, uomo di sport, amico dei giovani». Alberto Burzoni è stato ricordato così in apertura e in chiusura del terzo torneo dedicato alla sua memoria, che si è giocato domenica a Quarto.

In campo la categoria Esordienti, con gironi misti tra squadre professionistiche (i classe 2014 di Udinese, Atalanta, Cremonese e Modena) e dilettantistiche (i 2013 di Academy Moretti, Aldini Milano, Virtus Parma e Falk Galileo).

A vincere la finale per il primo posto è stata la sorpresa Aldini, che ha superato per 1-0 la Cremonese. I milanesi sono stati bravi a vincere tutte le gare che hanno giocato.

«Il risultato conta fino a un certo punto in queste categorie - commentano Daniele Moretti e Roberto Muserra dell’Academy padrona di casa - ma va sottolineato l’ottimo livello delle sfide e il grande equilibrio che ha regnato in tutte le partite, finite con massimo un gol di scarto. Alla fine abbiamo voluto premiare tutti i partecipanti, seguendo lo spirito del “Burzo”, che adorava vedere i giovani giocare e divertirsi». Un riconoscimento anche per l’arbitro Sandro Lecca e ringraziamenti speciali ad Arianna Burzoni e ai soci dello Sporting Quarto, che ha contribuito all’organizzazione. Dietro a una porta, la poltrona su cui Burzoni si sedeva per vedere le partite dei giovani, un ricordo che ha commosso la vedova Carla e la figlia Arianna.