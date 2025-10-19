L'Alsenese per la Borgo capolista, i Samurai salgono a Bettola
Tutto il programma dei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|2 ore fa
Parecchi match interessanti oggi in Prima Categoria dove la Borgnovese, già capolista solitaria, se la dovrà vedere al Curtoni con la voglia di rivalsa di una Alsenese che invece ha incontrato finora difficoltà inattese in queste prime cinque giornate del torneo. La Sarmatese, seconda, riceva la mina vagante Ziano in un match ad alto rischio per la squadra di mister Porcari.
Nel girone A di Seconda invece, i Samurai senza macchia salgono a Bettola per sfidare la Bieffe in un confronto dal pronostico segnato. Tutti in campo alle 15.30, di seguito tutte le gare in programma oggi.
