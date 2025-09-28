L'Alsenese sogna il primato solitario, mission impossible per il S. Giuseppe

Dopo il pari senza gol nel big match tra San Lazzaro e Borgonovese, in Prima Categoria oggi l'Alsenese sogna il doppio sorpasso: se gli uomini di Guanieri piegassero la Fontanellatese, sarebbe primato solitario. Gara da non perdere quella di Ziano dove arriva la grande delusa Fidenza, chiamata a recuperare dopo il pessimo inizio di stagione.

Nel girone A di Seconda, tocca al San Giuseppe la missione impossibile: i biancazzurri sono infatti ospiti della corazzata Samurai per un match dal pronostico obbligato. Nel girone B invece, il Corte Calcio torna al Don Bosco e ospita il Mezzani per un confronto che potrebbe lanciare in orbita i magiostrini.

In Terza, la grande sorpresa è la matricola assoluta Santantonio, vittoriosa nettamente sul campo di Travo e per ora battistrada solitaria nel girone interamente piacentino. Trasferta in via Pavia per il San Rocco, a punteggio pieno come il Bivio Volante che invece sarà di scena a San Corrado.

