Le grandi favorite non steccano in Prima, Rocco fa volare il Santantonio

Prima giornata e le grandi favorite non steccano. Quantomeno quelle piacentine. La Borgonovese si aggiudica il derby con lo Sporting (doppio Squintani e Cecere) e non stecca all'esordio di un campionato in cui i rossoblu sembrano essere i grandi protagonisti insieme al Fidenza. Parmensi che però sono caduti sul campo di Pianello: autentico capolavoro per i valtidonesi, a segno con Melampo, Laanaya e Caporali. Scomparin e Lamberti regalano invece i tre punti al San Lazzaro di Biolchi nel match che vedeva opposti i bianconeri al Vigolzone. Due poker: quello dell'Alsenese sulla matricola San Lorenzo e quello esterno, a sorpresa, del Junior Drago ai danni della Sannazzarese. Protagonista con una doppietta, l'ex Libertas, Salsa.

Nel girone A di Seconda, partenza stentata ma da tre punti per la Samurai che supera di misura il Rottofreno con il gol di Cozzi in avvio di ripresa. Otto gol tra Virtus e Bobbio, con i cittadini che la spuntano con un pirotecnico 5-3. Un solo successo esterno, quello del Caorso sul campo di Gossolengo. Nel girone B, solo il Corte Calcio porta a casa punti tra le piacentine, il Cadeo cade in casa con il San Polo, mentre alla Salicetese non basta la doppietta di Boccalini sul campo del Gattatico.

Al via anche la Terza Categoria, fa subito la voce grossa la Travese che rifila un pokerissimo alla Folgore. Prima assoluta della sua storia per il Santantonio che, sul terreno del San Corrado, ottiene i suoi primi tre punti grazie alla tripletta di Matteo Rocco.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica





LA FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI PER LA PARTITA CASTELLANA FONTANA-SPORTING FIORENZUOLA