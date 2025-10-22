«Leale e sorridente»: ex compagni e amici ricordano Gigi Rocca

Luigi Rocca è scomparso un anno fa lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio piacentino.

Anche il Piacenza conosce perfettamente i valori che hanno sempre contraddistinto l’ex giocatore biancorosso, per tutti “Gigi”, e quanto sarebbe stato di ispirazione per i giovani, tanto che presto gli sarà dedicato un memorial.

L’annuncio è arrivato lunedì sera nel corso della serata-ricordo organizzata a Quarto alla sede dell’Academy Moretti, con il responsabile del settore giovanile del Piace Francesco Guareschi che ha prima regalato una maglia biancorossa con il numero 10 e la scritta “Gigi” alla famiglia, poi svelato l’organizzazione di un torneo di calcio giovanile che porterà il suo nome.

È stata la chiosa perfetta di un evento voluto dai grandi amici di Rocca (Totò De Vitis in testa), riuscito nonostante il maltempo ha costretto a rinviare la partita tra vecchie glorie.

Non sono mancati dovuti omaggi alla famiglia, alla moglie Antonella, ai figli Marina e Marco e alla sorella Valeria: la targa alla memoria, il volantino celebrativo della partita che purtroppo non c’è stata ma che sicuramente verrà recuperata il prossimo anno, i fiori consegnati da De Vitis, insieme a sua moglie Stefania, nel ricordo di un compagno «che manca moltissimo a tutti».

Presenti gli ex campioni di Piacenza e non solo come, Daniele Bernazzani, Gianpiero Piovani, Gianfranco Serioli, Daniele Moretti, Gian Paolo Manighetti, Rino Gandini, Fausto Pari. E lista sarebbe davvero lunga.

Nel corso della serata sono stati raccolti fondi che verranno donati all’hospice di Piacenza.

Guareschi con famiglia rocca