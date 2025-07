L'entusiasmo di Elisabetta Curti: «Siamo...gasati»

È una Gas Sales "gasata" quella che si appresta a vivere la stagione 2025-2026. Il gioco di parole arriva direttamente dalla presidente Elisabetta Curti in occasione della campagna abbonamenti: «Siamo gasati - ha detto - perché abbiamo costruito un roster più giovane di due anni e mezzo rispetto alla passata stagione, ma comunque con una bella dose di esperienza. Avremo tre competizioni da giocare, in campionato si punta a entrare tra le prime quattro e poi a fare il meglio possibile anche in Coppa Italia e Coppa Cev».

"Qui è dove ogni posto conta", è il claim della campagna abbonamenti che parte oggi con la prelazione per i vecchi abbonati che vogliono confermare il posto fino al 4 agosto; dal 7 agosto al 15 settembre via per i vecchi abbonati che vogliono cambiare posto e per nuovi abbonati a prezzo agevolato; dal 18 settembre partirà la vendita libera aperta a tutti a prezzo intero.

Elisabetta Curti Giuseppe Bongiorni