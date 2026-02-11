Leo scalda il motore: «Innamorato della Mcl40»

Primi "assaggi" ufficiali di Formula 1 per Leonardo Fornaroli, approdato quest'anno al gradino più alto del mondo dei motori grazie al passaggio alla McLaren dove è il pilota di riserva di Lando Norris e Oscar Piastri, insieme al messicano Pato O'Ward anche se per programmi sembra essere in "pole position" in caso di assenza di uno dei due "assi".

Insieme al team, Leo ha partecipato all'appuntamento al Barhain International Circuit di Sakhir (dove ha corso l'anno scorso in Formula 2), sede dell'evento in cui la McLaren ha svelato la livrea gara della MCL40, affidata in primis al campione del mondo Lando Norris e a Oscar Piastri, terzo nel Mondiale 2025 alle spalle di Max Verstappen.Il team "papaya" punta al terzo titolo consecutivo, proponendo un "abito" che non si allontana molto da quello sfoggiato nella scorsa stagione.

«Sono felicissimo - le parole di Fornaroli dal Barhain affidate a un breve video pubblicato sui canali social della McLaren - di passare queste giornate insieme al team, sono davvero entusiasta. Voglio ringraziare McLaren per queste opportunità». Quindi promuove a pieni voti la Mcl40: «Sono davvero innamorato della livrea, è davvero bellissima»