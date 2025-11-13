Letizia va forte anche con il cinese, in pedana è vicecampionessa europea

Anche questa volta c’erano le note e il pop alternativo Billie Eilish ad accompagnarla verso un traguardo inatteso, ma meritato. Letizia Pinoia, 20enne ginnasta piacentina, dopo il titolo italiano dell’estate scorsa, si è aggiudicata un clamoroso argento agli Europei di Fitkid, andati in scena nei giorni scorsi in Ungheria. Con Aurora Salami, ha preso parte alla gara individuale, ma la QT8, in terra magiara, era rappresentata anche da Anna Milani, Aurora Marcello, Carlotta Grimeri, Zoe Giavelli e dalla stessa Salami che ha preso parte anche al concorso a squadre.

Letizia Pinoia mostra orgogliosa l’argento europeo da poco conquistato

«Sono molto felice - attacca Letizia Pinoia, raggiunta telefonicamente a Roma -: si tratta di un argento frutto di grande impegno in una disciplina ancora poco conosciuta, ma della quale mi sono innamorata alcuni anni fa. La ritmica resta il mio mondo, ma la Fitkid, tra le discipline federali, mi ha rapita. Rispetto alla ritmica, è preponderante l’aspetto coreografico e mi sono immediatamente calata in questo ambito».