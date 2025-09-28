Lo scontro in vetta che non ti aspetti: la Pontenurese nella tana della Vianese

Quinta giornata anche nel campionato di Eccellenza dove è la domenica della sfida al vertice. Uno scontro inatteso che porrà una di fronte all'altra la corazzata Vianese e la sorpresa Pontenurese, entrambe a punteggio pieno e con i reggiani che ancora vantano la porta inviolata. Si tratta di una sorta di missione impossibile per i ragazzi di Rizzelli che in settimana hanno rafforzato il gruppo con l'innesto dell'ex Nibbiano Alessandro Castellana: basterà l'entusiasmo piacentino per colmare il gap tecnico? Sfida complicata anche per la solidissima Agazzanese (nessuna rete incassata finora) e il Brescello Piccardo di scena al Baldini. Desiderio di rivalsa dopo il primo ko esterno di domenica scorsa per la Bobbiese che riceve al Candia l'Arcetana.

Si gioca alle 15.30 anche in Promozione dove il Gotico non può rimandare oltre l'appuntamento con il primo successo stagionale: i ragazzi di Achilli fanno visita al Boretto, reduce dal pari esterno con il Noceto. E' già sfida delicatissima per il fanalino di coda CarpanetoChero che viaggia alla volta di Bibbiano per cercare i primi punti di un campionato che finora ha riservato solo delusioni al gruppo di mister Oreste Fossati, sempre alle prese con parecchie assenze. L'esame più duro è però quello che attende la Spes: la matricola di Stefanelli è infatti di scena sul campo del Colorno, costruito per vincere il campionato.

