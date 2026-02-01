Lo Ziano capolista all'esame di fidentino

In Prima Categoria la capolista Ziano prova un ulteriore strappo nel pur temibile esame esterno col Fidenza; tosti gli impegni pure per le più immediate inseguitrici, col Drago che ospita la Pianellese, la Borgonovese al “Curtoni” col San Lazzaro e la Lugagnanese a domicilio di un San Lorenzo a caccia di punti vitali. Ieri, ancora un successo dello Sporting nel match interno con il Soragna che proietta momentaneamente i ragazzi di Binchi al secondo posto.

Nel girone A di Seconda interessanti i testacoda tra quattro squadre in gran salute, ossia i match tra San Giuseppe e Samurai e quello tra BobbioPerino e GossoPittolo. Da si salvi chi può Caorso-Libertas. Nel B tiene banco il confronto al vertice di Sissa, dove il Cadeo prova l'allungo. In Terza le due battistrada in campo alle 16.30, col Santantonio che ospita al “Levoni” il San Corrado ed il Vigolo che sul “Puppo” riceve la visita della Fortitudo Fidenza, tra l'altro prossima avversaria della squadra di Quagliaroli nel percorso regionale di Coppa.

