Lo Ziano chiama, Lugagnanese e San Lazzaro provano a rispondere

Il programma della domenica di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|1 ora fa
La Pontolliese Under 21
Il rompicapo di Prima Categoria viaggia veloce verso la soluzione. Dopo settimane di bagarre in testa alla classifica, iniziano a delinearsi le reali gerarchie. Lo Ziano si è riportato in vetta grazie al successo nell'anticipo con la Sarmatese, ma il San Lazzaro punta al nuovo aggancio ai valtidonesi: l'ostacolo di giornata, sulla carta, è abbordabile con i ragazzi di Biolchi che se la vedranno con l'inguaiato Soragna. La Lugagnanese, ora seconda, riceve il Vigolzone, e in caso di successo si ritroverebbe nuovamente lassù in alto in solitaria. Obiettivo che è anche del Cade in Seconda Categoria: i ragazzi di Berté sono chiamati al successo nella sfida al San Leo per tornare a guidare la graduatoria che invece, nel girone A, ha un solo padrone. Il conto alla rovescia per la matematica promozione dei Samurai è già partito. In Terza Categoria, da segnalare l'inedito derby tra Atletico Pontolliese e Pontolliese Under 21.
