Lo Ziano pareggia, Lugagnanese sola in vetta
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|16 ore fa
La Lugagnanese, vittoriosa nell'anticipo di ieri contro lo Junior Drago, si ritrova capolista di Prima categoria anche alla fine delle gare di oggi. Ziano-Sporting Fiorenzuola è, infatti, finita 1-1. Il San Lazzaro batte la Fontanellatese e aggancia i grigiorossi al secondo posto, bene anche la Borgonovese.
Nel girone A di Seconda categoria vincono Turris, Bieffe e Virtus Piacenza; nel B, pareggio 3-3 del Cadeo contro lo Sporting Club Mezzani, ma piacentini sempre primi.
Nel girone A di Terza la Travese batte il RiverNiviano; nel B, l'Omi rallenta nella rincorsa al duo di testa Gropparello-Vigolo.
