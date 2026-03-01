Liberta - Site logo
Lo Ziano rischia a Vigolzone, le inseguitrici sono in agguato

Tutto il programma della domenica di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|3 ore fa
Lo Sporting, ieri vittorioso per 2-0 ai danni dell'Alsenese
Lo Sporting, ieri vittorioso per 2-0 ai danni dell'Alsenese
1 MIN DI LETTURA
Nessuno scontro diretto, sulla carta si profila una giornata interlocutoria nell’incredibile corsa-scudetto di Prima Categoria: lo Ziano capolista sarà protagonista a Vigolzone, con i ragazzi di Giorgi che invece proveranno a riemergere dall’area playout. Impegno agevole, sulla carta, per Lugagnanese e San Lazzaro, che affrontano rispettivamente Soragna in trasferta e Sannazzarese in casa. Ieri invece, preziosa e brillante vittoria dello Sporting Fiorenzuola ai danni dell’Alsenese: i ragazzi di Binchi restano in corsa per il decollo verso la Promozione. 
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

