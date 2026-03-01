Lo Ziano rischia a Vigolzone, le inseguitrici sono in agguato
Tutto il programma della domenica di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|3 ore fa
Lo Sporting, ieri vittorioso per 2-0 ai danni dell'Alsenese
Nessuno scontro diretto, sulla carta si profila una giornata interlocutoria nell’incredibile corsa-scudetto di Prima Categoria: lo Ziano capolista sarà protagonista a Vigolzone, con i ragazzi di Giorgi che invece proveranno a riemergere dall’area playout. Impegno agevole, sulla carta, per Lugagnanese e San Lazzaro, che affrontano rispettivamente Soragna in trasferta e Sannazzarese in casa. Ieri invece, preziosa e brillante vittoria dello Sporting Fiorenzuola ai danni dell’Alsenese: i ragazzi di Binchi restano in corsa per il decollo verso la Promozione.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Gli articoli più letti della settimana
1.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub
2.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
3.
Confesercenti Piacenza: dalla prevenzione ai controlli, più sicurezza per i pubblici esercizi
4.
Coppia di senzatetto da un mese sotto il Grattacielo dei Mille: «Non vogliamo separarci»