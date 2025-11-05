Lo Ziano sfida una Borgonovese ferita

Stasera turno infrasettimanale di campionato in Prima categoria e nel girone B di Seconda, con palla al centro ovunque alle 20.30, fatta eccezione per la sfida tra la Pianellese ed il San Lazzaro il cui fischio d’inizio, al “Bertocchi”, è posticipato alle 21.15.

Sei i derby a caratterizzare la nona tappa del piano superiore, a cominciare da quello in programma al “Soressi” di Castel San Giovanni dove l’altalenante Ziano di mister Bigatti (12 punti) affronta la capolista Borgonovese (19); esame tosto per i rossoblù di Caragnano, vogliosi di riscatto dopo il primo scivolone lamentato contro la Lugagnanese. Altrettanto impegnativo l’impegno che attende la damigella San Lazzaro (18) di fronte ad una Pianellese (10) che aspira risalire la china; vero che la matricola di mister Biolchi sta facendo stravedere, ma la squadra di Soressi ha le potenzialità per dire la sua. C’è invece il Vigolzone di Giorgi (12), in cerca di riscatto, sulla strada della lanciata Sarmatese di Porcari (16). Poi il buon momento di Arquatese e Drago San Giorgio (entrambe a quota 13) passa al vaglio rispettivamente del Soragna (11) e del pericolante San Lorenzo (4, orfano per cinque turni di bomber Ussia), mentre la Lugagnanese (12) cerca un ulteriore acuto al cospetto di una Alsenese (6) in trend negativo. Per la cenerentola Sannazzarese (1) altra confronto contro pronostico col peraltro rabberciato Sporting (11); infine derby parmense tra Fidenza e A.Fontanellatese.

Nel girone B di Seconda c’è in primo piano l’impegno esterno che attende il Cadeo di Milani e Bertè (16) sul campo del Gattatico (17), in una sfida playoff.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

