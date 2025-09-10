L’ottimismo mondiale di Dallavalle «Voglio il record personale»

Fiducia e serenità. Andrea Dallavalle è partito verso i Mondiali di atletica di Tokyo cullando i miglior sentimenti possibili, rasserenato da una stagione indoor che lo ha visto campione italiano e bronzo europeo, oltre a trovare il nuovo record personale con 17.36m nel salto triplo.

Ottime sensazioni per il 25enne di Gossolengo: «I test dell’ultimo periodo sono andati bene. In questi mesi non ho potuto gareggiare per un piccolo fastidio al ginocchio, ma adesso sto bene e punto a migliorare il mio primato. Farlo nella gara più importante dell’anno, con la Nazionale, vorrebbe dire tanto». Per Dallavalle, qualifiche mercoledì 17 settembre alle ore 12.05 italiane e eventuale finale venerdì 19 alle 13.50.

Giorni e orari diversi per Edoardo Scotti, pronto a giocarsi le proprie carte nei 400 metri dopo aver eguagliato il record italiano e conquistato il titolo tricolore ad agosto. Il 25enne che risiede a Castell’Arquato, tesserato per i carabinieri, affronterà le batterie domenica 14 settembre (ore 11.35), le eventuali semifinali martedì 16 (ore 14.35), mentre la finale è in programma giovedì 18 (ore 15.10).

Assenti invece per infortunio il compagno di Fiamme Gialle di Dallavalle, Simone Biasutti, triplista da due anni agli ordini di coach Ennio Buttò a Piacenza, e la velocista milanese originaria di Pecorara, Arianna De Masi, che avrebbe gareggiato con la staffetta 4x100 femminile.