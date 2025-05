L'ultima domenica di calcio dilettanti con le finali playoff

E' l'ultima domenica di impegni per i calciatori dilettanti piacentini. Oggi infatti si disputano le ultime finali playoff che sanciranno, in alcuni casi, promozioni che, in altri, sono già di fatto conseguite senza necessità di attendere i risultati delle partite odierne. E' il caso della Bobbiese che, a Sasso Marconi, sfida la Comacchiese nella finale degli spareggi di Promozione, ma la squadra di mister Bongiorni è già certa del ripescaggio in Eccellenza.

Meno certezze e quindi finale da vincere a ogni costo per due piacentine di Seconda Categoria: il BobbioPerino affronta i ravennati dall'Erika Lavezzola, mentre il San Lorenzo Monticelli sfida il Superga, formazione di Cattolia.

E per chiudere, la Terza Categoria dove la finale a sorpresa tra Omi e Turris, va in scena sul campo parrocchiale di Pontenure.

Promozione: Bobbiese-Comacchiese (ore 16,30, a Sasso Marconi).

Playoff regionali Seconda Categoria: Erik Lavezzola-Bobbio2012 Perino (ore 16,30 a San Michele dei Mucchietti) e San Lorenzo Monticelli-Superga 63 (ore 16,30, a Zola Predosa)

Finale playoff Terza Categoria: Omi Academy-Turris (ore 16,30 a Pontenure).