Lussardi: «Con il 4-3-1-2 abbiamo già vinto a Lumezzane»

Gli attaccanti si sono finalmente sbloccati e chissà che questo non sia il primo passo per vedere il vero Piacenza.

Se lo augura tutto il mondo biancorosso, se lo augura mister Arnaldo Franzini e anche chi lo segue fedelmente da una vita. Andrea Lussardi è tornato al Piace con tanta ambizione e una passione invidiabile per questi colori, la si percepisce chiaramente quando parla della squadra. «Con il Tuttocuoio abbiamo cambiato sistema di gioco, con il trequartista dietro le punte avevamo vinto il campionato a Lumezzane e le cose sono andate bene visto che sono arrivati i 3 punti e gli attaccanti hanno segnato - ha detto il vice allenatore del Piacenza ieri sera a Zona Calcio - siamo contenti soprattutto per il fatto che abbiamo giocatori in grado di coprire più ruoli: bravissimo Putzolu davanti alla difesa al posto di Taugourdeau e in generale tutto il centrocampo che, come si sa, è il reparto più importante di una squadra. Campagna trequartista? Un giocatore intenso che riempie bene l’area, può farlo alla grande. Anche Mustacchio da seconda punta ha dato il suo contributo, ma sappiamo che è un campione e può giocare ovunque».

Nell'ottava puntata stagionale, il programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Corrado Todeschi e Marco Villaggi ha trasmesso in tutto 37 gol, dalla Serie D alla Terza categoria, in particolare nella seconda e nella terza parte, dedicata come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati. Focus sulla Sarmatese: ospiti il centrocampista Jaco Bolzoni, il difensore Massimo Baia e l’attaccante Riccardo Equo.