Male battuta e ricezione, la Gas Sales sconfitta a Prata

Questo pomeriggio a Prata di Pordenone, davanti a circa quattrocento spettatori, la Gas Sales Bluenergy Volley è stata superata per 3-1 (21-25, 25-19, 27-25, 25-19) dall’ambiziosa formazione di casa (che milita in Serie A2), nella quarta amichevole prestagionale.

Vinto il primo set i biancorossi piano piano si sono adeguati al gioco degli avversari, nel terzo set avanti anche di sei lunghezze hanno poi perso il parziale ai vantaggi. Ventisei le battute sbagliate dai biancorossi che hanno faticato anche in ricezione. Chiudono in doppia cifra Leon con 14 punti e Gutierrez con 10.

Poco soddisfatto coach Dante Boninfante: «Abbiamo affrontato una squadra che ha giocato molto bene, noi non abbiamo certamente fatto la nostra migliore partita, ma volevo vedere in campo chi fino adesso c’è stato meno. La cosa che mi dispiace di più e su cui dovremo lavorare parecchio è non avere visto la giusta reazione nei momenti di difficoltà e questi momenti nel campionato ci saranno sicuramente».

Adesso la squadra è attesa al torneo di Jesi sabato e domenica prossimi: in semifinale affronterà sabato alle 17.30 Grottazzolina.

Il tabellino

Tinet Prata di Pordenone - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-1

(21-25, 25-19, 27-25, 25-19)

Tinet Prata di Pordenone: Terpin 10, Scopelliti 3, Gamba 16, Ernastowicz 10, Katalan 12, Albertini 1, Benedicenti (L), Pillon, Aiello (L), Meneghel 1, Umek 3, Bruno 1, Fusaro 6. All. Di Pietro.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 1, Gutierrez 10, Seddik 7, Leon 14, Bergmann 7, Simon 3, Loreti (L), Comparoni 7, Andringa 4, Travica. Ne: Bovolenta. All. Boninfante.

Note: durata set 24’, 25’, 28’ e 24’ per un totale di 101’.

Tinet Prata di Pordenone: battute sbagliate 23, ace 9, muri punto 7, errori in attacco 12, ricezione 62% (29% perfette), attacco 47%.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 26, ace 3, muri punto 6, errori in attacco 8, ricezione 46% (18% perfette), attacco 44%.