Meeting da incorniciare, per Peretti anche il record

L’Atletica 5 Cerchi esulta con Luca Peretti. Nello scorso weekend, al meeting Cus Unimore, il classe 2008 ha scritto un’altra pagina nel libro dei record dell’atletica piacentina. Stavolta, la prova da 54”75 nei 400 metri a ostacoli non gli è valsa soltanto il secondo posto nella categoria Junior, ma anche il primato provinciale Under 18.

Non è la prima volta che il velocista di San Nicolò, 17 anni, ottiene un record importante: già nella primavera del 2025 aveva abbattuto il muro dei 50 secondi sui 400 metri, fermando il cronometro a 49”92 e trovando il nuovo primato provinciale, strappato a Walter Chiusa, che lo custodiva dal 1978. Quella di Peretti non è stata l’unica buona notizia arrivata dal meeting regionale per la società del presidente Lorenzo Garganese. A medaglia anche Alice Pansini nel salto in lungo Under 18, con una misura da 5,16m che le è valsa il bronzo. Vittoria nei Junior invece per Francesco Terzoni, tornato a saltare sopra i 13 metri dopo due anni.

Nel getto del peso, primo tra le Promesse Daniele Cighetti (11,49 m), mentre Norberto Fontana ha chiuso terzo assoluto nella stessa specialità lanciando l’attrezzo da 7,26 kg a 13,43 m. Finali per Francesco Rangoni nel peso da 5 kg e nel disco da 1,5 kg, mentre Agata Gremi ha salutato la stagione agonistica chiudendo i 200 m in 26”79.

Super prestazione in campo master per Paolo Mazzocconi, stavolta non a livello individuale ma con la staffetta 4x100 della categoria M60. Insieme ai compagni, l’esperto velocista piacentino ha siglato la miglior prestazione europea di sempre nella categoria, con un crono da 46”16.

Ai Campionati italiani Cadetti di Viareggio, fra gli oltre 1.000 giovani atleti in pista accolti dal bronzo mondiale Leonardo Fabbri, presente anche Giorgia Gropelli. Per la classe 2011 della 5 Cerchi, misura da 4,90 m nel salto in lungo che l’ha proiettata al sedicesimo posto nella categoria e al sesto se consideriamo le avversarie pari età.

Giorgia Groppelli