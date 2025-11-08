Minasola si abbatte sull'Agazzanese: il Nibbiano solo in vetta

Tutto secondo pronostico: il Nibbiano&Valtidone schianta l’Agazzanese per 2-0 grazie a una doppietta di Minasola e sorpassa i granata: la squadra di Rastelli, con un solo gol al passivo dopo 12 giornate, è capolista solitaria al termine del bel match andato in scena sul piccolo campo della Valtidone che ha fatto ovviamente registrare un ottimo afflusso di pubblico.

Padroni di casa che hanno meritato il successo, ma che hanno rischiato grosso nel primo tempo sul calcio d’angolo che ha consentito a Reggiani di esibirsi nel pezzo forte: colpo di testa prepotente a colpo sicuro e pallone sul palo. Un pericolo che non ha fatto vacillare la nuova capolista: al 39’, Geueye ha perso a metà campo un sanguinoso pallone a metà campo sul quale si è avventato Lancellotti, steso poi in area da Reggiani: dal dischetto Minasola ha centrato il bersaglio ma tra le polemiche. Forti i sospetti legati a un doppio tocco sulla battuta dopo che l’attaccante ex Agazzanese è scivolato maldestramente. La squadra di Piccinini, da quel punto, ha incontrato difficoltà superiori, mentre il Nibbiano ha saputo gestire al meglio il vantaggio. E a fine primo tempo, il raddoppio: cross da destra, superba finta di Grasso e battuta di Minasola per il gran gol del 2-0.

Nella ripresa, Agazzanese molto più coraggiosa nel tentativo di riaprire il match. E’ stato però Grasso a sfiorare il tris: dopo aver conquistato un calcio di rigore, lo stesso bomber si è fatto ipnotizzare da Bertozzi. Un gol annullato a Carella ha fatto schiumare rabbia ai granata (fuorigioco), ma Nibbiano che ha sciupato alcuni contropiede molto favorevoli.

LA FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



