Missione compiuta: Nibbiano ai Quarti di Coppa

La parata di Marco Serena sul tiro del collega Barberini ai calci di rigore ha consegnato al Nibbiano&Valtidone il passaggio ai Quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza.

Sal campo della Sangiovannese, trascinata da un tifo caldissimo, i biancazzurri, forti del 2-1 dell'andata, non giocano la loro migliore partita, ma riescono lo stesso ad avanzare.

La gara si sblocca alla mezz'ora del primo tempo, con Borri che trasforma in oro il calcio d'angolo di Calosi.

La reazione dei piacentini è immediata e al 34' il solito Grasso pareggia, sfruttando l'assist di Piscicelli.

Nella ripresa, Noferi riporta avanti i toscani alla mezz'ora, con l'inzuccata vincente su traversone di Castrovilli.

Il risultato non cambia più fino alla fine e si va ai calci di rigore, con il 38enne Serena che veste i panni dell'eroe e consegna la vittoria ai suoi.

I piacentini aspettano ora la vincente della sfida Montecchio Gallo-Narnese: oggi all'andata i padroni di casa marchigiani hanno vinto per 4-1, il ritorno si disputerà in Umbria il 25 febbraio.

Il tabellino

Sangiovannese-Nibbiano&Valtidone 2-1 (3-4 ai calci di rigore)

Sangiovannese: Barberini, Gozzini, Nocentini, Noferi, Ferrante, Manes, Falugiani, Gori, Borri, Calosi, Romanelli. A disposizione: Baracco, Stopponi, Agrello, Yade Diallo, Rossi, Fiaschi, Lombardi, Castrovilli, Ceccherini All.: Calderini.

Nibbiano&Valtidone: Serena, Tambussi, Piscicelli, Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Minasola, Jakimovski, Grasso, Lancellotti, Ababio. A disposizione: Guerci, Setti, Vecchi, Iasoni, Hasanaj, Bassoli, Spaviero, Boix Garcia, Carrasco. All.: Rastelli

Arbitro: Catapano (Gaeta-Criscuolo).

Marcatori: 29' pt Borri (S), 34' pt Grasso (N), 30' st Noferi (S).