Mister Franzini questa sera a Zona Calcio
L'allenatore del Piacenza ospite a Telelibertà a partire dalle 20.30
Redazione Online
|1 ora fa
La domenica da incorniciare che ha visto protagoniste le squadre piacentine sarà analizzata questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì dalle 20.30.
Il Piacenza è stato protagonista di una elettrizzante rimonta contro il Sasso Marconi, accorciando le distanze sul Lentigione capolista di Serie D, ora lontana solo 4 punti. Ospite d'eccezione in studio: mister Arnaldo Franzini.
Continua, poi, il momento magico delle nostre squadre di Eccellenza: tanto le capolista Agazzanese e Pontenurese, quanto la più immediata inseguitrice Nibbiano&Valtidone vincono 1-0 e scavano un piccolo solco con le altre. Infine, analisi, commenti e tanti gol anche per i campionati dalla Promozione e alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
