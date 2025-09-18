Montanari e Marchese campioni provinciali

È stato Alberto Montanari, giovane under 18 del Tennis Fiorenzuola, a vincere i Campionati provinciali di tennis di Quarta categoria che si sono giocati al Tennis Club Borgotrebbia. In una finale emozionante e combattutissima, Montanari ha avuto la meglio su Karol Devoti (4.1, Tennis Club Loschi) chiudendo con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-7 al super tie-break. Il torneo ha registrato la partecipazione di 85 giocatori nel tabellone maschile, in palio c’era anche il passaggio alla fase regionale del percorso di qualificazione agli Internazionali d’Italia 2026 di singolare maschile di quarta categoria, a cui accedono proprio Montanari, Devoti e Matteo Maffi. Per quanto riguarda il torneo provinciale riservato agli Over 45, a trionfare è stato Giuseppe Marchese, che ha battuto Alessandro Crescentini per 4-6, 6-4, 10-6. La finale per gli Over 55 si giocherà lunedì, sempre sui campi di Borgotrebbia.

Da sinistra, Giuseppe Marchese e Alessandro Crescentini