Nibbiano e CastFontana, vietato rallentare

Esame Fabbrico per l’imbattuto Nibbiano&Valtidone di mister Luca Rastelli, da superare a pieni voti per rimanere in vetta e e preparare al meglio la finalissima regionale di Coppa Italia di sabato prossimo, a Correggio, contro l’Ars et Labor di Ferrara (l’ex Spal). Avversari da non sottovalutare, tenendo conto della combattuta sfida dell’andata.

Trasferta più lunga, a Formigine, per la Pontenurese di mister Nicholas Rizzelli, che vuole e può farla nuovamente da corsara a difesa del suo splendido terzo posto.

Appuntamento sul sintetico del “Bricchi”, invece, per il Fiorenzuola di Nicolò Araldi, che, dopo aver letteralmente scialacquato quattro punti pesanti tra le trasferte di Brescello e Corticella, non può fallire il ritorno al successo al cospetto della pur rivitalizzata Campagnola.

Per consolidare il proprio posto in area playoff è altrettanto importante che l’Agazzanese di mister Gianluca Piccinini, pur condizionata da più defezioni nel reparto arretrato (acciaccati anche Barba e Vago, oltre a Maffezzoli e al lungodegente Reggiani), centri la missione del riscatto nel confronto interno col fanalino di coda Salsomaggiore, senza concedere sconti all’illustre ex Sandro Melotti.

E anche per onorare la memoria di un ex campione ed appassionato tifoso neroverde quale Caje Cella, la Bobbiese di mister Dario Bongiorni deve saper gettare il cuore oltre il duro ostacolo rappresentato dal Mutina, nella delicata sfida che si gioca sul sintetico del “Puppo” nel tardo pomeriggio (17.30). Per la squadra del presidente Scabini è pressoché obbligatorio tornare muovere la classifica, specie dopo gli ultimi due rovesci.

Promozione

In Promozione la Castellana Fontana è chiamata a ribadire il suo formidabile ruolino di marcia interno nella sfida del “Soressi” al cospetto del pericolante Carignano del nuovo corso targato mister Abbati: vittoria obbligatoria per rilanciarsi dopo il ko di Carpaneto Chero e rimanere a stretto contatto col vertice.

Magari confidando in un nuova impresa proprio da parte del CarpaChero, che per confortare le speranze di salvezza vedrà di prendersi un risultato positivo pure sul difficile campo della capolista Montecchio.

A sua volta la Spes di Pino Stefanelli prova a non tornare a mani vuote dal confronto diretto esterno col Bibbiano.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

