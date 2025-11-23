Nibbiano, Pontenurese e Fiorenzuola: occhio alle trappole

Giornata solo sulla carta interlocutoria per le pretendenti al trono d'Eccellenza, benché tutte favorite nei rispettivi impegni. Ieri la vittoria sul campo di Fidenza dell'Agazzanese, oggi il Nibbiano&Valtidone alle 17 se la vede sul sintetico del "Puppo” con la pericolante Campagnola. Sulla carta più impegnativo l'appuntamento interno della Pontenurese contro l'altra matricola terribile del girone, ossia il Cdr Mutina, mentre la Vianese ha i favori dei pronostici nel match di Bobbio, tanto più perché i neroverdi di mister Bongiorni devono tuttora fare i conti col "sold out” in infermeria. Per il Fiorenzuola di mister Araldi, in gran spolvero al di là di qualche defezione, altro test tra i più probanti sul campo di un Terre di Castelli certo più forte di quanto dice la classifica.

In Promozione, GoticoGaribaldina chiamato a consolidare la propria leadership nell'insidiosa sfida a domicilio del Terme Monticelli. E mentre Montecchio e Colorno se la vedranno tra di loro è importante che la CastFontana di Ciotola trovi immediato riscatto nell'appuntamento interno col Boretto, con conseguente balzo in avanti nella corsa al simbolico scudetto di metà stagione. In coda altro confronto diretto da non sbagliare per il CarpaChero di mister Ferranti col Carignano.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

