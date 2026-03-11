Nibbiano, Samurai e Castellana Fontana in campo per la Coppa

Mercoledì di impegni supplementari per Nibbiano&Valtidone, Castellana Fontana e Polisportiva Samurai, attese da importanti impegni di Coppa.

Nel pomeriggio (ore 15) la sfida di ritorno dei quarti di finale della competizione nazionale d’Eccellenza tra il Nibbiano e i marchigiani del Montecchio Gallo: al “Bertocchi” si riparte dal 2-2 dell’andata, quando il passivo di due gol all’intervallo era stato riequilibrato dai centri dei subentrati Fogliazza e Minasola.

Biancazzurri privi dell’acciaccato Jakimovski e di Ababio squalificato, al cui posto dovrebbero partire nell’undici titolare Ranelli e Bassoli, ma non sono escluse altre novità. In caso di parità al 90’ qualificazione alla semifinale, presumibilmente contro l’Alessandria, decisa ai calci di rigore.

In serata (20.30) riflettori accesi al “Soressi” di Castelsangiovanni per la semifinale in gara unica della Coppa di Promozione tra la squadra di Ciotola e lo Sporting Scandiano, che staziona al settimo posto nel girone B. Soluzione diretta ai rigori in caso di parità al triplice fischio, chi passerà se la vedrà in finale con la vincente di Casumaro-Vis Novafeltria.

Infine alle 21, sul sintetico del “Puppo”, il quarto di finale, sempre in gara unica, della Coppa regionale di Seconda categoria tra gli ineguagliabili Samurai di mister Di Donna e l’Original Celtic Bhoys, realtà posizionata sul settimo gradino del girone D reggiano.

Il programma

Coppa Italia Eccellenza: Nibbiano&Valtidone-K Sport Montecchio Gallo (al “Bertocchi” ore 15).

Coppa “Minetti” Promozione: CastFontana-Sp.Scandiano (al “Soressi” ore 20.30).

Coppa Emilia Seconda cat: Pol.Samurai-Original Celtic Bhoys (al “Puppo” ore 21). _vill