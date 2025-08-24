Nibbiano subito travolgente, sorpresa Pontenurese

La stagione ufficiale del calcio piacentino si apre con una conferma e con una sorpresa.

In campo sono scese le cinque squadre di Eccellenza per la prima di Coppa. Nel girone 1 il Nibbiano&Valtidone ha confermato la propria forza, superando per 3-0 la neopromossa Bobbiese: Poesio su rigore al 39' del primo tempo, Minasola quattro minuti dopo e Hasanaj al 9' della ripresa hanno calato il tris biancazzurro.

Fotoservizio Massimo Bersani



La Pontenurese, invece, ha bagnato con un sorprendente successo contro l'Agazzanese il ritorno in Eccellenza: Yener all'8' del secondo tempo e Roberi Vota su rigore al 34' hanno firmato il 2-0 finale.

Nel girone 2, un Fiorenzuola decimato non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Brescello Piccardo, mentre nell'altra sfida il Salsomaggiore ha espugnato 2-1 il terreno della Fidentina-Borgo San Donnino.

Seconda giornata mercoledì 10 dicembre, ma domenica prossima è già tempo di iniziare il campionato.