Sunday, August 24

Nibbiano subito travolgente, sorpresa Pontenurese

Con la prima giornata di Coppa Italia è ricominciata la stagione del calcio piacentino: i risultati

Michele Rancati
Michele Rancati
August 24, 2025|4 ore fa
Pontenurese-Agazzanese (© Libertà/Claudio Cavalli)
La stagione ufficiale del calcio piacentino si apre con una conferma e con una sorpresa. 
In campo sono scese le cinque squadre di Eccellenza per la prima di Coppa. Nel girone 1 il Nibbiano&Valtidone ha confermato la propria forza, superando per 3-0 la neopromossa Bobbiese: Poesio su rigore al 39' del primo tempo, Minasola quattro minuti dopo e Hasanaj al 9' della ripresa hanno calato il tris biancazzurro.
Fotoservizio Massimo Bersani
La Pontenurese, invece, ha bagnato con un sorprendente successo contro l'Agazzanese il ritorno in Eccellenza: Yener all'8' del secondo tempo e Roberi Vota su rigore al 34' hanno firmato il 2-0 finale.
Nel girone 2, un Fiorenzuola decimato non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Brescello Piccardo, mentre nell'altra sfida il Salsomaggiore ha espugnato 2-1 il terreno della Fidentina-Borgo San Donnino.
Seconda giornata mercoledì 10 dicembre, ma domenica prossima è già tempo di iniziare il campionato.

