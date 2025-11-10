Nuovi errori arbitrali: il Piace alza la voce con la Lega

Il Piacenza alza la voce con la Lega di Serie D. Gli ultimi errori arbitrali ai danni dei biancorossi hanno indotto la società a chiedere arbitri e assistenti che siano quantomeno adeguati per una categoria come la Serie D, specialmente per le sfide più importanti. Come già accaduto contro il Cittadella Vis Modena, la goccia che ha fatto traboccare il vaso questa volta sono stati gli episodi avvenuti sul campo del Progresso, in particolare un colpo proibito a Bertin, il gol annullato a Mustacchio e il calcio di rigore non concesso nel finale per un fallo su Bianchetti.



Zona Calcio li ha mostrati chiaramente, con il difensore Jacopo Silva ospite in studio per parlare del momento della squadra. «È un peccato il pareggio di Progresso perché siamo partiti benissimo, e anche perché dopo aver preso gol ci siamo fatti prendere dalla fretta e invece c'era tutto il tempo per segnare ancora e vincere - le sue parole - veniamo comunque da prestazioni positive e da tre gare utili consecutive, questo anche grazie al nuovo sistema di gioco adottato che ci ha permesso di essere più quadrati».

Si passa poi all'analisi degli episodi incriminati, prima un colpo scorretto a Bertin che «visto così è molto evidente», poi un gol dubbio annullato a Mustacchio e infine il rigore negato a Bianchetti. Silva preferisce concentrarsi sul confronto che il gruppo biancorosso ha avuto dopo l'ultima sconfitta in casa del Palazzolo, da lì in poi si è certamente visto un Piacenza diverso e più convincente: «Sono quelle cose che capitano nei momenti di difficoltà e ci siamo confrontati, gli effetti positivi si sono visti subito dalla partita di Coppa Italia e in seguito in quelle di campionato, sicuramente ci sono ancora dei difetti da correggere ed errori da limare come i troppi gol presi al primo tiro in porta però i miglioramenti sono evidenti e la strada è tracciata. Abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo trovare la continuità nei novanta minuti, per ora lo abbiamo fatto solamente contro la Correggese e il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere per tutta la partita l'intensità che abbiamo messo in campo nella prima mezz'ora di Progresso. Lo scorso anno su quel campo abbiamo fatto nettamente peggio, lasciando perdere il campo pessimo penso che stavolta l'unica cosa negativa sia stata il risultato. Però la media-gol subiti è troppo alta, le reti poi sono arrivate quasi tutte a causa di errori individuali ed è su quello che dobbiamo migliorare. Per quanto mi riguarda ora ho smaltito l'infortunio e sono pronto per essere a disposizione del mister».

Ieri sera il programma condotto da Michele Rancati ha trasmesso l'intervista con il difensore Jacopo Silva.