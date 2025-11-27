Nuovi tifosi crescono: il Piace incontra gli studenti

Una palestra scolastica trasformata, con un po’ d’immaginazione, nello stadio Garilli. I ragazzi delle scuole medie ed elementari nei panni dei calciatori e delle calciatrici biancorosse, mai così vicini. Il Piacenza Calcio prosegue nei progetti per i giovani con “La scuola ci Piace”, ultima tappa alle medie Mazzini e elementari Alberoni, con lezioni e attività ludico-sportive legate al mondo del calcio.

Ospiti speciali Emanuele Ribero e Luca Sbardella, portiere e difensore della prima squadra biancorossa di mister Arnaldo Franzini. Ma anche le giocatrici della squadra femminile allenata da Salvatore Rizzo, fra cui Alice Martani, Elena e Sofia Garbazza.

In programma nel 2026 anche due tornei interscolastici, per il calcio maschile e femminile, dedicati alle scuole superiori.